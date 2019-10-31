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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32995

В Сумах возле школы сбили 10-летнего ученика

22 ноября, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Заливной.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что, по предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 допустил наезд на 10-летнего мальчика, который неожиданно начал переходить проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде ушиба обоих коленных суставов.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции для оформления материалов ДТП.

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