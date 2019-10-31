В Сумах наркодилера оштрафовали за попытку подкупить полицейских

Об этом пишет редакция 368.media со сслыкой на приговор суда по ч. 1 ст. 369 УК.
В начале октября экипаж патрульной полиции остановил возле дома мужчину, отрабатывая сообщение о торговле наркотиками. Полицейские выяснили, что гражданин только что принял дозу и может иметь при себе наркотик, в связи с чем провели поверхностный осмотр. Нарушитель в этот момент попытался предложить полицейским 100 гривен. Патрульные отказались и предупредили об уголовной ответственности. Инцидент зафиксировала нагрудная камера одного из полицейских.
Мужчина признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд утвердил соглашение и оштрафовал обвиняемого на 8,5 тыс. гривен.
Кроме того, 1 ноября 2019 года этого же гражданина суд оштрафовал на 10,2 тыс. гривен за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения и лишил водительских прав на один год. Отмечается, что в 2014 году его дважды штрафовали за вождение под действием алкоголя и наркотиков и лишали водительских прав на два года.
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