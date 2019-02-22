В Сумах в коммунальном автобусе очередной конфликт между пассажиром и водителем Инцидент произошел в пятницу, в 12:15 на маршруте № 57А «Барановка - Центр».

Разбираться в ситуации будут патрульные полицейские, которых вызвал водитель КП «Электроавтотранс», начальник службы движения и инженер по безопасности движения коммунального предприятия. Сейчас автобус ВМ 44-19 АА снят с линии до полного урегулирования конфликта, сообщили на предприятии.