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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30663

В Сумах в коммунальном автобусе очередной конфликт между пассажиром и водителем

Инцидент произошел в пятницу, в 12:15 на маршруте № 57А «Барановка - Центр».

Разбираться в ситуации будут патрульные полицейские, которых вызвал водитель КП «Электроавтотранс», начальник службы движения и инженер по безопасности движения коммунального предприятия.

Сейчас автобус ВМ 44-19 АА снят с линии до полного урегулирования конфликта, сообщили на предприятии.

Право Коммунальный автобус Конфликт

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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