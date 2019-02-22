В Сумах в коммунальном автобусе очередной конфликт между пассажиром и водителем

Разбираться в ситуации будут патрульные полицейские, которых вызвал водитель КП «Электроавтотранс», начальник службы движения и инженер по безопасности движения коммунального предприятия.
Сейчас автобус ВМ 44-19 АА снят с линии до полного урегулирования конфликта, сообщили на предприятии.
В конфликте между иностранным студентом и водителем КП «Электроавтотранс» будут разбираться правоохранители....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила сумчанка Марина Головань....
Решение конфликта между нерегулярными и регулярными перевозчиками по маршруту «Сумы-Киев» и «Киев-Сумы» лежит в плоскости изменения законодательства....
Сегодня, 25 февраля, в Сумы приехал кандидат в президенты Украины Илья Кива....
Генпрокурор Юрий Луценко назвал запугиванием действия сумских полицейских, задержавших двух сотрудников избирательного штаба Петра Порошенко по подозрению в подкупе избирателей....