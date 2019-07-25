Сумчане сняли ограждение с футбольной площадки, чтобы дети не бахкали целыми днями мячом?

«Только сегодня заметил... Какие-то дол..оебы повырывали металлическую сетку на недавно построенном спортивной площадке во дворах домов по пр. Шевченко, 23 и ул. Новоместенской, 25. И ЧТО ИНТЕРЕСНО, вырвали только исключительно за воротами с обеих сторон. Возможно, ошибаюсь, но у меня «закрадываются смутные сомнения», что сделали это жители домов, которые именно здесь и живут. Для чего? «А чтобы не бахкалы здесь целыми днями своими мячами, голова от них болит... Покоя нет... Плиткой надо было все заложить»... От этих любителей «плиточки» уже тошнит... Они бы заложили ею все песочницы, детские площадки и подъезды», - написал он.
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