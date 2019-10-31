На Сумщине рецидивист пытался продать дом с телом убитой жены В Мирополье Краснопольского района мужчина убил свою жену и хранил ее тело под кроватью в доме, который выставил на продажу.

Когда в дежурную часть Краснопольского отделения полиции поступило сообщение о том, что в Мирополье в доме найдено мертвое тело неизвестного человека, по указанному адресу немедленно выехали руководители полиции области и района, следственно-оперативная группа и эксперты.

На месте происшествия выяснилось: в доме уже некоторое время никто не проживает, и владелец решил его продать. Однако, когда в помещение зашли потенциальные покупатели и соседи, которым было поручено показать жилье, люди сразу почувствовали специфический запах. Источником которого оказалось тело неизвестного, которое находилось в одной из комнат под кроватью.

Предварительно визуальный осмотр не выявил признаков насильственной смерти, однако тело было направлено на экспертизу.

Специалисты выяснили, что тело принадлежало женщине весьма преклонного возраста, и смерть наступила от множественных внутренних повреждений. С помощью местных жителей работники полиции установили и ее личность - это оказалась 69-летняя владелица жилья, которая в конце зимы нынешнего года вместе со своим сожителем купила дом и проживала в нем до августа месяца. Соседи и жители улицы характеризовали супругов как таких, которые злоупотребляют спиртным, вели антиобщественный образ жизни и постоянно ссорились - как между собой, так и с односельчанами.

Правоохранители также установили и личность хозяина дома - тот оказался жителем Белополья, ранее судимым за убийство. Поскольку в отношении мужчины у полицейских возникли фундаментальные подозрения, его быстро нашли и опросили. Он, не отрицая свою причастность к смерти женщины, рассказал, как все произошло. Празднуя на свой лад День Независимости, они изрядно выпили и традиционно поссорились. Мужчина, будучи на 20 лет моложе сожительницы, а значит, и сильнее, избил ее, приказал не попадаться ему на глаза и пошел спать. А наутро обнаружил ее уже мертвой.

Три дня после этого он активно создавал себе алиби, рассказывая всем односельчанам, что женщина уехала к родственникам, а затем отправился к брату в Белополье. В начале сентября вернулся, чтобы потихоньку похоронить пенсионерку, однако по определенным причинам не сумел этого сделать. Два дня он еще бродил по селу, сетуя, что сожительница должна была приехать раньше него, но так и не вернулась, снова ушел, и больше не возвращался.

В полиции по факту преступления открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (убийство) и задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.