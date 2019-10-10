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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19275

В Сумах будут судить мужчину, который изнасиловал 6-летнюю дочь сожительницы

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего сумчанина, который изнасиловал малолетнюю девочку.

В ходе следствия установлено, что мужчина около года проживал в г. Сумы с гражданской женой и ее 6-летней дочерью. 18 августа 2019 года, воспользовавшись тем, что жена находилась в другой комнате, он изнасиловал девочку. Когда на крик ребенка в комнату зашла мать, мужчина заверил, что такое больше не повторится, извинился. Женщина поверила и не стала обращаться в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Однако через два дня девочку забрали к себе бабушка с дедушкой. Ребенок жаловалась на плохое самочувствие, а потом призналась, в чем причина. Взрослые безотлагательно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт изнасилования подтвердился.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней) УК Украины. Приговор он ждет в СИЗО. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время девочка находится с бабушкой и дедушкой, продолжается процедура лишения матери родительских прав», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Ксения Кононенко.

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