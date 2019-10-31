Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35243

Какую погоду прогнозируют в Сумах на выходных?

На выходных в Сумской области сохранится морозная погода.

23-24 ноября: малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -7 ..- 12 °С, днем 0 ..- 5 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды

По тематике

20.11.2019 14:05

Завтра в Сумах похолодает

Антициклон с востока принесет в четверг похолодание....

18.11.2019 16:14

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...

13.11.2019 15:28

Чего ждать сумчанам от погоды

До конца недели погоду Сумщины будет определять периферия антициклона, ожидается сухая, теплая обычной погода....

08.11.2019 12:06

Что обещают сумчанам синоптики на выходные

На выходных в Сумской области сохранится преимущественно сухая, теплее обычной погода....

05.11.2019 17:31

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

Новости

В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым (+видео)
20.11.2019 11:02
В Сумском дворце детей и юношества тушили условный пожар (видео)
Сегодня 16:04
Сумчанин устроил резню из-за надписей на заборе (видео)
Сегодня 15:55
Тендер на ремонт дорог в Сумской области не состоялся из-за сговора всех трех участников
Сегодня 15:46
У Сумах презентували книгу «Україна-1933: кулінарна книга. Пам’ять людська»
Сегодня 15:01
Какую погоду прогнозируют в Сумах на выходных?
Сегодня 14:35
Зайцева попросила смягчение приговора за смертельное ДТП на Сумской
Сегодня 14:20
В Сумах будут судить мужчину, который изнасиловал 6-летнюю дочь сожительницы
Сегодня 14:19
На Сумщине рецидивист пытался продать дом с телом убитой жены
Сегодня 14:17
Сумчане сняли ограждение с футбольной площадки, чтобы дети не бахкали целыми днями мячом?
Сегодня 13:45
В Сумах в коммунальном автобусе очередной конфликт между пассажиром и водителем
Сегодня 13:30
Кролевецкий комбикормовый завод получит $8,5 млн кредита на расширение парка зерновозов
Сегодня 13:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.