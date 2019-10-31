Какую погоду прогнозируют в Сумах на выходных?

23-24 ноября: малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -7 ..- 12 °С, днем 0 ..- 5 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Антициклон с востока принесет в четверг похолодание....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
До конца недели погоду Сумщины будет определять периферия антициклона, ожидается сухая, теплая обычной погода....
На выходных в Сумской области сохранится преимущественно сухая, теплее обычной погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...