Сумчанин устроил резню из-за надписей на заборе (видео)

На месте инспекторы обнаружили 25- и 28-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Патрульные, вызвав врачей, тотчас же начали предоставлять гражданам домедицинскую помощь и устанавливать обстоятельства происшествия.
Как оказалось, все началось с простого конфликта между мужчинами по поводу надписей на заборе. И в один момент, 25-летний житель Сум, к которому и приехали граждане, достал нож и нанес удары двум мужчинам. После этого он быстро покинул место происшествия.
Очевидцы, которые и вызвали полицию, предоставили описание предполагаемого преступника. И уже через несколько минут, экипаж патрульных задержал его неподалеку. Ножа тот при себе не имел, да и факт нанесения ножевых ударов сначала тоже отрицал. Но потом, сумчанин не только признался в содеянном, но и показал место, где выбросил орудие преступления.
Пострадавших сразу же доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Один из них доставили в реанимационное отделение с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки, другой - в торакальное отделение больницы.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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