В Сумском дворце детей и юношества тушили условный пожар (видео)

21 ноября работники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области совместно с руководством учреждения провели проверку готовности персонала для действий в чрезвычайных ситуациях.
По плану учений на втором этаже, в одном из учебных кабинетов, произошло возгорание. После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», работники заведения быстро эвакуировали детей. Также была проверена готовность местной добровольной пожарной дружины к выполнению первоочередных действий по ликвидации возгорания. Кроме этого спасателями было создано несколько звеньев газодымозащитной службы, которые занимались разведкой и поиском условных пострадавших.
После ликвидации условного пожара, спасатели собрали весь задействованный в учениях персонал, которому указали на найденные недостатки и предоставили рекомендации, а персонал заведения рассказал пожарным об особенностях объекта, наличие водоисточников, запасных выходов и путей эвакуации, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области.
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