В Сумском дворце детей и юношества тушили условный пожар (видео) Спасатели вместе с персоналом провели учения в Сумском дворце детей и юношества.

21 ноября работники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области совместно с руководством учреждения провели проверку готовности персонала для действий в чрезвычайных ситуациях.

По плану учений на втором этаже, в одном из учебных кабинетов, произошло возгорание. После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», работники заведения быстро эвакуировали детей. Также была проверена готовность местной добровольной пожарной дружины к выполнению первоочередных действий по ликвидации возгорания. Кроме этого спасателями было создано несколько звеньев газодымозащитной службы, которые занимались разведкой и поиском условных пострадавших.

После ликвидации условного пожара, спасатели собрали весь задействованный в учениях персонал, которому указали на найденные недостатки и предоставили рекомендации, а персонал заведения рассказал пожарным об особенностях объекта, наличие водоисточников, запасных выходов и путей эвакуации, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области.