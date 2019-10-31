Полицейские Сумщины учились у канадских коллег

Обучали и делились опытом с сумскими правоохранителями представители Канадской полицейской миссии в Украине.
Торжественное мероприятие состоялось при участии советника полиции по вопросам профессиональной подготовки Кассандры Роппонен и сержанта Канадской Королевской Конной полиции Кена Капино. Они поблагодарили своих украинских коллег за настойчивость, сотрудничество, внимательность и понимание во время занятий. Также отметили, что переняли много новых профессиональных навыков и для себя.
Недельный курс состоял из теории и практики, во время которой полицейские отработали различные сценарии.
В конце мероприятия правоохранители устроили обмен шевронами и сделали несколько фото на память, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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