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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17154

Полицейские Сумщины учились у канадских коллег

Более 20 офицеров полиции получили сертификаты об успешном прохождении курса «Введение в криминальные расследования».

Обучали и делились опытом с сумскими правоохранителями представители Канадской полицейской миссии в Украине.

Торжественное мероприятие состоялось при участии советника полиции по вопросам профессиональной подготовки Кассандры Роппонен и сержанта Канадской Королевской Конной полиции Кена Капино. Они поблагодарили своих украинских коллег за настойчивость, сотрудничество, внимательность и понимание во время занятий. Также отметили, что переняли много новых профессиональных навыков и для себя.

Недельный курс состоял из теории и практики, во время которой полицейские отработали различные сценарии.

В конце мероприятия правоохранители устроили обмен шевронами и сделали несколько фото на память, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Полиция

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