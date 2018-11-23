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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34138

У Сумах перевидали книгу «Голодомор на Сумщині: у спогадах очевидців»

22 листопада у приміщенні «Агенції промоції «Суми» відбулась презентація видання «Голодомор на Сумщині: у спогадах очевидців».

Головний упорядник збірника - кандидат філологічних наук, доцент СумДПУ ім. А.С.Макаренка Сергій П'ятаченко.

«Це вже третє видання цієї книги. Попередні наклади доволі швидко розійшлись біблотеками, школами, гуртками, тощо. І символічно, що у переддень роковин тієї страшної трагедії ми знову згадуємо страшну історію - завдяки свідченням очевидців, які можна знайти у цій книзі», - говорить ініціатор презентації Сергій П'ятаченко.

До цієї книги увійшло 400 свідчень про Голодомори 1932 - 1933 і 1946 - 1947 років, зібрані з усіх 18-ти районів Сумської області. Вони були записані учасниками науково-пошукової програми «Голодомор у пам'яті народу».

У програмі взяли участь понад 200 пошуковців - студентів, педагогів, учнів, музейних працівників, бібліотекарів, працівників сільських рад. Її особливістю стала активна участь молоді у зборі живих свідків геноциду українців.

Общество Голодомор

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