Сумской кинотеатр оштрафовали за баннер с рекламой пива

В фойе кинотеатра заметили размещенный баннер, размером от потолка до пола, на котором изображены бутылка пива «БАЛТИКА 7 экспортное», наполненный пивом брендированный стакан с надписью «БАЛТИКА 7 экспортное», моток киноленты, а также текст следующего содержания: «Мировой успех. Отныне в Украина БАЛТИКА 7 экспортное».
Это является нарушением ч.2 ст.22 Закона Украины «О рекламе», согласно которой реклама алкогольных напитков, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, запрещается средствами внутренней рекламы.
В адрес предприятия было направлено требование о необходимости проведения демонтажа указанного баннера и применены штрафные санкции, сообщает сайт управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.
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