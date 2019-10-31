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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52209

Сумские студенты соревновались за первенство по волейболу

Студенческие команды высших учебных заведений I-II уровней аккредитации приняли участие в соревнованиях по волейболу.

Турнир проходил на базе Сумского медицинского колледжа.

Уверенную победу среди девушек праздновали студентки Сумского машиностроительного колледжа. Второе место заняла команда Сумского медицинского колледжа. Третьими в гонке за первенство стали студентки колледжа Сумского национального аграрного университета.

Среди юношеских команд «золото» получили студенты Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ, «серебро» забрала команда Сумского машиностроительного колледжа, почетную «бронзу» получили студенты Сумского строительного колледжа.

Спорт Волейбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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