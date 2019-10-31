Сумские студенты соревновались за первенство по волейболу

Турнир проходил на базе Сумского медицинского колледжа.
Уверенную победу среди девушек праздновали студентки Сумского машиностроительного колледжа. Второе место заняла команда Сумского медицинского колледжа. Третьими в гонке за первенство стали студентки колледжа Сумского национального аграрного университета.
Среди юношеских команд «золото» получили студенты Сумского колледжа пищевой промышленности НУПТ, «серебро» забрала команда Сумского машиностроительного колледжа, почетную «бронзу» получили студенты Сумского строительного колледжа.
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