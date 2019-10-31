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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58334

В Сумах патрульные разыскали пропавшую после аварии легковушку

Автопроисшествие случилась 4 ноября, около 11:30 в районе дома 26 на улице Троицкой.

Тогда водитель транспортного средства Mitsubishi Lancer совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего оставил место ДТП.

После распространения информации о пропавшем водителе, сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области получили большое количество информации о возможном месте нахождения данного мужчины.

Сегодня, работники данного отдела разыскали гражданина. Свою вину он признал.

Инспекторы составили на него протоколы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп

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