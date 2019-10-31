В Сумах патрульные разыскали пропавшую после аварии легковушку

Тогда водитель транспортного средства Mitsubishi Lancer совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего оставил место ДТП.
После распространения информации о пропавшем водителе, сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области получили большое количество информации о возможном месте нахождения данного мужчины.
Сегодня, работники данного отдела разыскали гражданина. Свою вину он признал.
Инспекторы составили на него протоколы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.
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