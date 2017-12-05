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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:15250

Сумские первопроходцы - с серебром альпинистского чемпионата

Федерация альпинизма и скалолазания Украиня сообщает о том, что состоялось судейство Чемпионата Украины по альпинизму в техническом и высотном классе.

С тренером Федором Матюхиным, в честь которого был назван новый маршрут

В техническом классе серебряные медали достались командам г. Сумы - г. Шостка: Владимир Рошко, Алексей Литовченко, Ярослав Рева, за восхождение на вершину Абудалаурис Чаухи 3845 м, первопрохождение, по левой части северной стены в августе 2019 года.

 
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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