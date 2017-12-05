Сумские первопроходцы - с серебром альпинистского чемпионата Федерация альпинизма и скалолазания Украиня сообщает о том, что состоялось судейство Чемпионата Украины по альпинизму в техническом и высотном классе.

С тренером Федором Матюхиным, в честь которого был назван новый маршрут