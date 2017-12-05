Сумские первопроходцы - с серебром альпинистского чемпионата

С тренером Федором Матюхиным, в честь которого был назван новый маршрут
В техническом классе серебряные медали достались командам г. Сумы - г. Шостка: Владимир Рошко, Алексей Литовченко, Ярослав Рева, за восхождение на вершину Абудалаурис Чаухи 3845 м, первопрохождение, по левой части северной стены в августе 2019 года.
В Сумы приезжает трехкратный покоритель самой высшей точки Земли харьковский альпинист Валентин Сипавин....
Участники украинской экспедиции на вершину Гашербрум II сумчане Владимир Рошко и Дмитрий Романенко расскажут о своих странствиях, и как все...
Участники украинской экспедиции на вершину Гашербрум II сумчане Владимир Рошко и Дмитрий Романенко расскажут о своих странствиях, и как все...
Федерация альпинизма Украины подвела итоги заочного чемпионата Украины по алпинизму в высотном классе....
Подведены итоги конкурса на лучшее восхождение украинских альпинистов в 2017 году - Мемориал Заслуженного мастера спорта Владислава Терзыула....