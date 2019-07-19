На Студяге установили площадку для воркаута за миллион В Сумах на городском Студенческом пляже открыли современный спортивный комплекс для уличных тренировок.

По словам руководителя ОО «Сумская областная федерация Street Workout» Николая Колесника, новостройка входит в топ-5 лучших подобных сооружений в Украине. Площадка – многофункциональная, на ней не могут тренироваться и проводить соревнования (в том числе международные) стрит-воркаутеры. Тут же расположена кроссфит зона, грифы для жима, приседа, канаты, пилоны, кольца.

В следующем году областная федерация намерена провести на Студяге и на площади около ТРЦ «Мануфактура» несколько масштабных соревнований, в том числе чемпионат Украины по Street Workout и международный турнир.

Заказчиком строительства был департамент инфраструктуры города, подрядчиком – ООО «Статус-Е», потратили на площадку 1,072 млн грн.

Как сообщил депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко, миллион - это общая стоимость проекта. В него входит, кроме конструкций, еще и земельные работы, резиновое покрытие и благоустройство территории. Площадка с доставкой и монтажом стоит 500 тыс.