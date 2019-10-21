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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:09167

Сумские гандболистки и гандболисты проиграли первые матчи

Сегодня, 22 ноября, в Сумах прошли матчи высшей лиги чемпионатов Украины по гандболу среди женских и мужских команд.

Сначала на паркет манежа СумГУ вышли женские команды ГК «СумДУ» и ГК «Бровары». Сумчанки уступили 25:33 (12:18). За наших забивали: Анастасия Дмитриева – 7 голов, Екатерина Ерохова – 5, Мария Коваленко – 4, Ирина Курпиль, Анатсасия Зюзько – по 3, Мария Панарина – 2 и Марина Поцелуева – 1.

Затем мужские «RGM Group - СумДУ» и ужгородские «Карпаты». Здесь также сильнее были гости – 29:39 (15:17). За сумчан забивали: Иван Чеботар – 8 голов, Андрей Ярошенко – 7, Виталий Олицкий, Кирилл Чехранов, Александр Герус – по 3, Ростислав Рогович – 2, Михаил Холодяков, Сергей Билоус, Сергей Мартыненко – 1.

Завтра пройдут повторные поединки: женщины –в 10.30, мужчины – в 12.30.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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