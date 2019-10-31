Стали известны подробности аварии в Сумах с 4 авто

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, к счастью, никто не травмировался.
Выяснилось, что сначала водитель автомобиля Peugeot, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль ВАЗ-21070, который стоял впереди. Далее, водитель легковушки «Богдан» также игнорирует безопасную дистанцию и скорость движения, после чего допускает наезд на Peugeot и ГАЗ, который стоял в соседней полосе.
На водителя Peugeot и «Богдан» патрульные составили протоколы по ст.124 (совершение ДТП) КоАП, а также вынесли постановление по ч.1 ст.126 (управление без страхового полиса) КоАП на водителя ВАЗ-21070, сообщает управления патрульной полиции Сумщины.
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