Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:54599

Стали известны подробности аварии в Сумах с 4 авто

22 ноября, около 18 часов, на улице Харьковская произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

СТС

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, к счастью, никто не травмировался.

Выяснилось, что сначала водитель автомобиля Peugeot, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил наезд на автомобиль ВАЗ-21070, который стоял впереди. Далее, водитель легковушки «Богдан» также игнорирует безопасную дистанцию и скорость движения, после чего допускает наезд на Peugeot и ГАЗ, который стоял в соседней полосе.

На водителя Peugeot и «Богдан» патрульные составили протоколы по ст.124 (совершение ДТП) КоАП, а также вынесли постановление по ч.1 ст.126 (управление без страхового полиса) КоАП на водителя ВАЗ-21070, сообщает управления патрульной полиции Сумщины.

Право Дтп

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