Сумчанин собирается перекрывать Петропавловскую Сумчанин Олег С. Написал в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», что собирается перекрывать ул. Петропавловскую из-за отсутствия отопления.

«ПОМОГИТЕ!!! СПАСИБО!!!! Живя в XXI веке, на сегодняшний день, 23 ноября 2019 года, у меня не включили отопление, в квартире +9! Живу на Кузнечной, 1!!! С 12.00 до 12.45 в субботу, 23.11.2019, хочу перекрыть дорогу методом хождения по пешеходному переходу универмага ЦУМ!!! Не могу больше терпеть, мать сильно болеет! Не за себя прошу, за маму! Городские службы полностью игнорируют, говорят порывы, аварии, но за 38 дней отопительного сезона можно уже проложить новую линию отопления!!! Мужики, пожалуйста уделите мне один час субботнего времени, походите со мной по пешеходному переходу! Спасибо всем за понимание!!!!», - написал он.