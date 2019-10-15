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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11628

Сумчанин собирается перекрывать Петропавловскую

Сумчанин Олег С. Написал в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми», что собирается перекрывать ул. Петропавловскую из-за отсутствия отопления.

«ПОМОГИТЕ!!! СПАСИБО!!!! Живя в XXI веке, на сегодняшний день, 23 ноября 2019 года, у меня не включили отопление, в квартире +9! Живу на Кузнечной, 1!!! С 12.00 до 12.45 в субботу, 23.11.2019, хочу перекрыть дорогу методом хождения по пешеходному переходу универмага ЦУМ!!! Не могу больше терпеть, мать сильно болеет! Не за себя прошу, за маму! Городские службы полностью игнорируют, говорят порывы, аварии, но за 38 дней отопительного сезона можно уже проложить новую линию отопления!!! Мужики, пожалуйста уделите мне один час субботнего времени, походите со мной по пешеходному переходу! Спасибо всем за понимание!!!!», - написал он.

Общество Отопление Перекрытие дорог

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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