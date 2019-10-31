Жителей Сумщины предупредили о вспышке вируса Коксаки

Вирус Коксаки - это энтеровирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным и фекально-оральным путями. Чаще всего вирус подхватывают дети до пяти лет.
Инкубационный период 7-10 дней.
Симптомы вируса:
• кашель
• высокая температура
• возможны расстройства желудка
• головная боль, боль в мышцах
• сыпь
Проявления болезни похожи на большинство сезонных заболеваний, поэтому ее трудно диагностировать. Однако есть главный симптом, по которому можно безошибочно определить вирус Коксаки. Это симптом «рука-нога-язык». Для этого симптома характерно сыпь из водяных пузырьков, которые больше всего локализуются в ротовой полости, между пальцами рук и ног. Сыпь не требует дополнительного ухода, только в случае воспаления нужно обратиться в больницу.
Вирус Коксаки не требует лечения, поскольку имеет симптоматический характер. Борются только с проявлениями болезни, к примеру, с температурой выше 38,5°.
Если у вашего ребенка или у вас появились симптомы вируса Коксаки, посетите вашего семейного врача. После консультации у врача, тщательно выполняйте его предписания и оставайтесь дома.
Чтобы защититься от вируса, нужно придерживаться простых правил:
• мойте руки после посещения общественных мест и прогулок;
• не контактируйте с больными;
• если вам нужно посетить или заботиться о больном, используйте средства безопасности – перчатки;
• следите, чтобы дети не тянули в рот бытовых и других вещей.
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