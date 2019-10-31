Жителей Сумщины предупредили о вспышке вируса Коксаки Ежегодно в Украине наблюдается сезонное обострение тех или иных болезней. В этом году это вирус Коксаки, сообщает Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Вирус Коксаки - это энтеровирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным и фекально-оральным путями. Чаще всего вирус подхватывают дети до пяти лет.

Инкубационный период 7-10 дней.

Симптомы вируса:

• кашель

• высокая температура

• возможны расстройства желудка

• головная боль, боль в мышцах

• сыпь

Проявления болезни похожи на большинство сезонных заболеваний, поэтому ее трудно диагностировать. Однако есть главный симптом, по которому можно безошибочно определить вирус Коксаки. Это симптом «рука-нога-язык». Для этого симптома характерно сыпь из водяных пузырьков, которые больше всего локализуются в ротовой полости, между пальцами рук и ног. Сыпь не требует дополнительного ухода, только в случае воспаления нужно обратиться в больницу.

Вирус Коксаки не требует лечения, поскольку имеет симптоматический характер. Борются только с проявлениями болезни, к примеру, с температурой выше 38,5°.

Если у вашего ребенка или у вас появились симптомы вируса Коксаки, посетите вашего семейного врача. После консультации у врача, тщательно выполняйте его предписания и оставайтесь дома.

Чтобы защититься от вируса, нужно придерживаться простых правил:

• мойте руки после посещения общественных мест и прогулок;

• не контактируйте с больными;

• если вам нужно посетить или заботиться о больном, используйте средства безопасности – перчатки;

• следите, чтобы дети не тянули в рот бытовых и других вещей.