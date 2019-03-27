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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13260

Тарас Шелестюк рассказал о знакомстве с Зинченко, секретах Ломаченко и жизни в Лос-Анджелесе (видео)

Сумской бокскер-профессионал Тарас Шелестюк побывал в гостях у SportarenaTV.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012, чемпион мира по боксу 2011 года Тарас Шелестюк рассказал о Лос-Анджелесе, который стал для него вторым домов. Почему у него не вышло с футболом, про знакомство с Зинченко и Ярмоленко, походы на матчи Английской Премьер-Лиги, тяжелые времена без денег, про Усика и Ломаченко, экстремальные подготовки к Олимпиаде, Микки Рурке, Майке Тайсоне, Колине Фарреле и жизни в США.

Спорт Тарас Шелестюк

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Тарас Шелестюк не собирается возвращаться в любительский бокс
15.08.2019 10:10

Тарас Шелестюк не собирается возвращаться в любительский бокс

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк опроверг свое возвращение в любительскую сборную Украины по боксу....

Сумской боксер Тарас Шелестюк хочет выступить на Олимпиаде-2020?
14.08.2019 18:03

Сумской боксер Тарас Шелестюк хочет выступить на Олимпиаде-2020?

Непобежденный сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк, который уже провел на профессиональном ринге 17 боев, подумывает о возвращении в любительский бокс, чтобы...

Сумской боксер взял медаль в акватлоне
01.08.2019 12:18

Сумской боксер взял медаль в акватлоне

28 июля в Лос-Анджелесе проходил турнир Solana Beach Triathlon....

Соперники отказываются боксировать с Тарасом Шелестюком
30.04.2019 07:38

Соперники отказываются боксировать с Тарасом Шелестюком

Сумской боксер-профессионал ищет себе соперника, однако пока все отказываются....

Тарас Шелестюк переходит в более легкую категорию
27.03.2019 21:26

Тарас Шелестюк переходит в более легкую категорию

Сумской боксер-профессионал переходит в весовую категорию до 63,5 кг....

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В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым (+видео)
20.11.2019 11:02
Сумские волейболисты стартовали с победы в кубке Украины
Сегодня 12:31
Тарас Шелестюк рассказал о знакомстве с Зинченко, секретах Ломаченко и жизни в Лос-Анджелесе (видео)
Сегодня 12:13
Жителей Сумщины предупредили о вспышке вируса Коксаки
Сегодня 11:39
Сумчанин собирается перекрывать Петропавловскую
Сегодня 11:11
Стали известны подробности аварии в Сумах с 4 авто
Вчера 21:54
Сумские гандболистки и гандболисты проиграли первые матчи
Вчера 20:09
В Сумах на Харьковской столкнулись 4 авто
Вчера 19:21
На Студяге установили площадку для воркаута за миллион
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Сумские первопроходцы - с серебром альпинистского чемпионата
Вчера 18:15
В Сумах патрульные разыскали пропавшую после аварии легковушку
Вчера 17:58
Сумские студенты соревновались за первенство по волейболу
Вчера 17:52
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Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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