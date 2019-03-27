Тарас Шелестюк рассказал о знакомстве с Зинченко, секретах Ломаченко и жизни в Лос-Анджелесе (видео) Сумской бокскер-профессионал Тарас Шелестюк побывал в гостях у SportarenaTV.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012, чемпион мира по боксу 2011 года Тарас Шелестюк рассказал о Лос-Анджелесе, который стал для него вторым домов. Почему у него не вышло с футболом, про знакомство с Зинченко и Ярмоленко, походы на матчи Английской Премьер-Лиги, тяжелые времена без денег, про Усика и Ломаченко, экстремальные подготовки к Олимпиаде, Микки Рурке, Майке Тайсоне, Колине Фарреле и жизни в США.