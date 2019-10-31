Сумские волейболисты стартовали с победы в кубке Украины

В сумской группе играют три команды. В первый день в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) встречались хозяева площадки «ШВСМ-СумДУ» и «Локомотив - Сборная Харьковской области». Отдав соперникам первую партию, сумчане выиграли три следующих и победили 3:1 (17-25, 25-22, 25-17, 25-20).
Сегодня харьковчане встречаются с одесским ВК «Политехник», а завтра сумчане с одесситами. Начало игры в 11.00.
Студенческие команды высших учебных заведений I-II уровней аккредитации приняли участие в соревнованиях по волейболу....
10 ноября в Ахтырке разыграли открытый кубок города по волейболу среди мужских команд....
С 7 по 9 ноября в спортивном зале Сумской областной ДЮСШ проходили областные соревнования по волейболу среди команд юношей 2005...
10 ноября завершились игры второго тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге....
9-10 ноября, проходят матчи 2-го тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге....