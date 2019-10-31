В Сумах легковушка врезалась в троллейбус Из-за ДТП, произошедшего на ул. Горького (автомобиль столкнулась с троллейбусом № 056, следовавший по маршруту № 15), движение троллейбусов в направлении ул. Металлургов осложнено.

На месте уже работает патрульная полиция и представители отдела безопасности движения КП «Электроавтотранс».

На период оформления аварии, троллейбусы № 7 и № 10А будут курсировать через пр. Шевченко.

В связи с дорожно-транспортным происшествием, некоторое время будет наблюдаться отклонения от расписания, сообщили в КП «Электроавтотранс».