В Сумах легковушка врезалась в троллейбус

На месте уже работает патрульная полиция и представители отдела безопасности движения КП «Электроавтотранс».
На период оформления аварии, троллейбусы № 7 и № 10А будут курсировать через пр. Шевченко.
В связи с дорожно-транспортным происшествием, некоторое время будет наблюдаться отклонения от расписания, сообщили в КП «Электроавтотранс».
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