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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:31260

Сумские футзалисты проиграли во Львове

Сегодня, 23 ноября, проходят матчи 9-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла во Львове против местной «Энергии». Сумчане открыли счет на 6-й минуте, - отличился Денис Зеленкевич. Однако во втором тайме хозяева забили два и победили со счетом 2:1.

Остальные матчи тура:

«Ураган» (Ивано-Франковск) - ХИТ (Киев) 3:2 (два гола в составе «Урагана» на счету воспитанника сумского футзала Артема Фаренюка)

«Сокол» (Хмельницкий) - «ИнБев» (Житомир) 4:5

Матч «Продэксим» (Херсон) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) пройдет позже.

После 9-го тура лидирует «Продэксим» - 19 очков (в 7 матчах), дальше – «Ураган» - 19 (8 ), «ХИТ» - 18 (8 )… У сумчан 4 очка и восьмое (из девяти команд) место.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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