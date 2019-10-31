«Альянс» завершил осеннюю часть третьим

Липоводолинский «Альянс» играл на выезде против херсонского «Кристалла». К сожалению, игра завершилась в пользу хозяев 2:0. Голы забивали: Дмитрий Бондаренко на 54-й минуте и Андрей Барладим – на 72-й. У наших тоже было немало шансов, но мяч в ворота не шел.
После 22 туров лидирует «ВПК-Агро» с Днепропетровщины – 48 очков, у «Кристалла» и «Альянса» - по 47 очков.
Следующие игры пройдут уже весной.
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