Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:42301

«Альянс» завершил осеннюю часть третьим

Сегодня, 23 ноября, прошел 22-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл на выезде против херсонского «Кристалла». К сожалению, игра завершилась в пользу хозяев 2:0. Голы забивали: Дмитрий Бондаренко на 54-й минуте и Андрей Барладим – на 72-й. У наших тоже было немало шансов, но мяч в ворота не шел.

После 22 туров лидирует «ВПК-Агро» с Днепропетровщины – 48 очков, у «Кристалла» и «Альянса» - по 47 очков.

Следующие игры пройдут уже весной.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
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10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
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Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
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CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
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Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
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Ангели Чарлі (12+)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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