«Альянс» завершил осеннюю часть третьим Сегодня, 23 ноября, прошел 22-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл на выезде против херсонского «Кристалла». К сожалению, игра завершилась в пользу хозяев 2:0. Голы забивали: Дмитрий Бондаренко на 54-й минуте и Андрей Барладим – на 72-й. У наших тоже было немало шансов, но мяч в ворота не шел.

После 22 туров лидирует «ВПК-Агро» с Днепропетровщины – 48 очков, у «Кристалла» и «Альянса» - по 47 очков.

Следующие игры пройдут уже весной.