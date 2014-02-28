В Сумах по заказу прокуратуры строят комплекс на месте, где должны строить детсад (видео) Дом на улице Интернационалистов в Сумах, который строят по заказу прокуратуры, превратился в комплекс.

Об этом рассказал начальник городского управления Государственного архитектурно-строительного контроля Анатолий Довбня. Проверить строительство должны были с 4 по 15 ноября, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В прошлую пятницу пришли к такому выводу:

«На данном земельном участке осуществляется строительство подрядной организацией «Топаз» (она же занимается реконструкцией «Романтики» - Ред.) двух жилых 10-этажных жилых домов со встроенными-пристроенными нежилыми помещениями. Они предоставили нам расчет класса последствий. Данный объект относится к классу последствий СС3, что подпадает под контрольные функции областного управления ГАСК».

Руководительницу ГАСИ Сумской области Татьяну Сиробабу на месте журналисты не застали. Без ее разрешения на камеру ее подчиненные говорить отказались. Не на камеру главный специалист сектора документооборота Ирина Ткаченко сказала: письмо от городской архитектурно-строительной инспекции получили сегодня. На информационном стенде строительства до сих пор значится - сводится один 10-этажный жилой дом - строит «Топаз». Директор этой фирмы Николай Сироштан в ответ на звонки бросает трубку. В ноябре прошлого года депутаты городского совета отдали 68 соток по улице Интернационалистов под строительство многоэтажного дома для прокуратуры. По плану зонирования города Сумы, утвержденному в 2012 году, на этой территории должны были появиться детский сад или школа.