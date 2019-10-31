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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:421

У центрі Сум відбулася акція «Засвіти свічку!» (відео)

Її учасники виклали символічний хрест із запалених свічок та дату Голодомору в Україні.

Також присутні долучилися до Всеукраїнської хвилини мовчання, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.

Говорить Анатолій Гунько,учасник акції:

«У західній Україні трішки менше потерпіли, в 32-33 роках на чернігівській області, Черкаській,де мої знайомі, за розповідями,дісталось дуже».

Говорить  Валентина Ткаченко, учасниця акції:

«У мене і бабуся, і дідусь помели від голоду. Кожного року ставлять тут свічечки, щоб нам в памяті відновити їхні образи і за них помолитися».

Говорить Валерій Романенко, учасник акції:

«За розповідями моєї бабусі, вона уродженка Сумського району, це був дуже жахливий час. Життя – кращий вчитель. Минули роки, і я дивлюсь, що ті, хто при державній владі, не створили умов. Сьогодні мало людей, трагічна дата, повинна бути вся площа в день пам’яті».


 
Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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