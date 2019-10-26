Сумские гандболистки и гандболисты снова проиграли 23 ноября в Сумах прошли повторные матчи высшей лиги чемпионатов Украины по гандболу среди женских и мужских команд.

Сначала на паркет манежа СумГУ вышли женские команды ГК «СумДУ» и ГК «Бровары». Сумчанки сыграли лучше, но, как и в пятницу, уступили 27:33 (13:15). За наших забивали: Мария Панарина – 8 голов, Елизавета Кривуля – 6, Мария Коваленко – 5, Екатерина Ерохова – 4, Марина Поцелуева – 2, Анастасия Дмитриева и Виктория Гопанько – по 1.

Другие матчи тура в Центрально-восточной группе:

«ДЮИ» (Кривой Рог) - «Ника» (Николаев) 31:24, 22:26

После четырех туров лидируют «Бровары» - 11 очков, дальше – «ДЮИ» и «Ника» - по 8, «СумДУ» - 3, «Южная Пальмира» - 2. У всех команд по 6 игр.

Затем мужские «RGM Group – СумДУ» и ужгородские «Карпаты». Сумчане после первого тайма даже вели, но все же уступили 33:36 (15:13). За сумчан забивали: Иван Чеботар – 9 голов, Сергей Билоус – 8, Михаил Холодяков, Ростислав Рогович, Александр Герус - по 4, Владислав Чайка – 2, Кирилл Чехранов и Виталий Олицкий – 1.

Другие матчи тура:

УДХТУ (Днепр) - «Мотор-Политехника-ЗАБ» (Запорожье) 20:34, 25:35

«БВУФК - Строитель» (Бровары) - «Динамо-Полтава» 28:22, 28:28

После 4 туров лидирует «Мотор-Политехника-ЗАБ» - 16 очков, дальше – «Карпаты» - 12, «УДХТУ» и «БВУФК - Строитель» - по 7, «Динамо-Полтава» - 4, «RGM Group – СумДУ» - 2.