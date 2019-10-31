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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:582

В Сумах убили риелтора

В Сумах убит мужчина, который занимался продажей недвижимости.

Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет UNN.

Труп мужчины 1973 года рождения обнаружили в помещении, которое он арендовал под офис. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в живот.

Вещи в помещении разбросаны, заметны следы борьбы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Право Убийство
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