В Сумах убили риелтора

Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет UNN.
Труп мужчины 1973 года рождения обнаружили в помещении, которое он арендовал под офис. Причиной смерти стало проникающее ножевое ранение в живот.
Вещи в помещении разбросаны, заметны следы борьбы.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).
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