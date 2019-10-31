В Сумах зарезали женщину-риелтора: подробности

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на Сумскую местную прокуратуру. В 19.19 22 ноября в полицию поступило сообщение от сумчанина, который сообщил, что не может найти свою жену, которая с обеда перестала выходить на связь. Около 21.00 правоохранители прибыли в офис, в котором работала женщина. Взломали дверь, зашли в помещение и нашли тело женщины с множественными колото-резаными ранами лица, шеи, туловища.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).
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