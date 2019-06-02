Сумские самбисты покорили Берлин

Среди почти 500 участников были и воспитанники КДЮСШ «Сумы». Они привезли домой 7 медалей.
Победителями стали: Науменко Даниил, Ермоленко София и Слюсар Константин. Вторые места у Коваля Артура, Мирошниченко Николая и Языковой Лилии, третье у Гончаренко Максима.
Подготовили спортсменов тренеры КвитченкоО.Е., Лысенко Н.Н. и Леоненко Е.А.
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