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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35283

Сумские самбисты покорили Берлин

22-24 ноября в Берлине проходил международный турнир «Sambo Berliniada 2019».

Среди почти 500 участников были и воспитанники КДЮСШ «Сумы». Они привезли домой 7 медалей.

Победителями стали: Науменко Даниил, Ермоленко София и Слюсар Константин. Вторые места у Коваля Артура, Мирошниченко Николая и Языковой Лилии, третье у Гончаренко Максима.

Подготовили спортсменов тренеры КвитченкоО.Е., Лысенко Н.Н. и Леоненко Е.А.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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