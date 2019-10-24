Сумчанки отличились на чемпионате Украины по дзюдо

Представители Сумщины завоевали две медали. Елизавета Дидоренко стала второй, Анна Герман – третьей.
Подготовила спортсменок тренер Оксана Квитченко.
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