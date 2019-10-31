В Сумах сбили женщину на пешеходном переходе: водитель сбежал Сегодня, 24 ноября, в Сумах в районе перекрестка ул. Кондратьева и Лебединской произошла авария.

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми». Как сообщили в патрульной полиции, около 13.30 водитель пока неустановленного авто, ориентировочно серого цвета, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия в направлении выезда из города по ул. Кондратьева. Женщина госпитализирована.

Если кому-то что-либо известно об автомобиле или водителя, просьба сообщить 102.