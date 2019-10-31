Сумской борец выиграл сразу два кубка Украины 22-23 ноября в Херсон проходил кубок Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с недостатками слуха.

Сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в весовой категории до 57кг по вольной и до 55 кг по греко-римской борьбе. Подготовил спортсмена залуженный тренер Украины Владимир Гордиенко.