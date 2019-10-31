Сумской борец выиграл сразу два кубка Украины

Сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в весовой категории до 57кг по вольной и до 55 кг по греко-римской борьбе.
Подготовил спортсмена залуженный тренер Украины Владимир Гордиенко.
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