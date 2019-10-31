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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46217

Сумские волейболисты пробились в следующий раунд кубка Украины

Сегодня, 24 ноября, завершились игры второго раунда кубка Украины по волейболу.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» проиграла ВК «Политехник» из Одессы 0:3 (15-25, 21-25, 15-25) и знала в группе второе место, с которого и вышла в следующий раунд.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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