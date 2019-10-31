Сумские волейболисты пробились в следующий раунд кубка Украины

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» проиграла ВК «Политехник» из Одессы 0:3 (15-25, 21-25, 15-25) и знала в группе второе место, с которого и вышла в следующий раунд.
22 ноября в Сумах стартовали игры в группе З кубка Украины по волейболу....
Студенческие команды высших учебных заведений I-II уровней аккредитации приняли участие в соревнованиях по волейболу....
10 ноября в Ахтырке разыграли открытый кубок города по волейболу среди мужских команд....
С 7 по 9 ноября в спортивном зале Сумской областной ДЮСШ проходили областные соревнования по волейболу среди команд юношей 2005...
10 ноября завершились игры второго тура чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге....