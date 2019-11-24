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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18530

В центре Сум чуть не взорвались пять баллонов с газом

Сегодня, 24 ноября, в 12:00 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в центре города Сумы на ул. Кооперативной.

Звонки поступали один за другим от случайных прохожих. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут спасатели прибыли на место вызова. Как было установлено, возгорание произошло во дворе, примыкающей к киоскам и было захламленном мусором, строительными отходами, остатками утеплителя, деревянными и картонными ящиками из-под продукции и другими вещами. Даже небольшое пространство между сооружениями, которое составляло около 0,5 метра, также был загромождено. А вблизи находилась пристройка ТЦ «Универмаг «Киев».

Осложняло тушение невозможность непосредственного доступа к месту горения, которое было огорожено металлической сеткой с воротами, закрытыми на замок. Поэтому с помощью немеханизированного ручного инструмента пришлось взламывать ворота. Одновременно с этим при проведении разведки пожарные организовали эвакуацию персонала с одного из киосков. Также было осуществлено отключение электропитания сооружений, для защиты которых было подано водяные стволы.

Во время тушения пожарные предотвратили угрозу взрыва пяти газовых баллонов с пропаном, которые находились во дворе, четыре из них вынесли в безопасное место. Еще в одном баллоне, который был подключен и находился в металлическом шкафу, выключили подачу газа и осуществляли его охлаждение.

В 12:12 спасатели предотвратили перекидывание пламени на расположенные рядом постройки и локализовали возгорание. В 12:22 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина возгорания устанавливается специалистами, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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