Смертельное ДТП: в Сумах пенсионерка выпала из маршрутки

На ул. Харьковская напротив «Сам-маркета» 69-летняя женщина выпала из маршрутки, которая уезжала от остановки и только начала движение. По информации Sumy.Today речь идет о маршрутном такси № 4 (ЧП «Согор»).
По данным управления патрульной полиции в Сумской области, на следующий день из больницы поступило сообщение, что женщина от полученных травм скончалась.
Всю информацию патрульные передали следователям, которые должны установить обстоятельства и причины ДТП.
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