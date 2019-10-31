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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25627

Смертельное ДТП: в Сумах пенсионерка выпала из маршрутки

ДТП произошло в Сумах 22 ноября около 9.40 утра.

На ул. Харьковская напротив «Сам-маркета» 69-летняя женщина выпала из маршрутки, которая уезжала от остановки и только начала движение. По информации Sumy.Today речь идет о маршрутном такси № 4 (ЧП «Согор»).

По данным управления патрульной полиции в Сумской области, на следующий день из больницы поступило сообщение, что женщина от полученных травм скончалась.

Всю информацию патрульные передали следователям, которые должны установить обстоятельства и причины ДТП.

Право Дтп Смертельное ДТП

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