В Сумах разыграли кубок губернатора по шахматам

В нем принимали участие 57 шахматистов из г. Сумы, Ахтырка и Тростянец в 9 возрастных категориях. Победители получили грамоты, медали и денежные призы
Призовые места поделили - среди мужчин: 1-е место - Рудак Владимир, 2-е - Сухоребров Андрей, 3-е - Коваленко Евгений.
Среди женщин: 1 место - Бубон Анна.
Среди ветеранов: 1-е место - Тихоновский Владимир, 2-е - Семенов Николай, 3-е - Заяц Анатолий (Тростянец).
Среди девушек: 1-е место - Гайворонская Елизавета, 2-е - Миронова Екатерина, 3-е - Наумова Екатерина. А самая младшая участница (2012 г.р.) Придатко Екатерина получила грамоту «За волю к победе» и ценный подарок.
Среди старших школьников: 1-е место - Ольштынский Алексей, 2-е место - Наумов Артур, 3-е место - Шевлюга Евгений, 4-е - Шевлюга Александр.
Среди школьников (2008-2009 г.р.): 1-е место - Гай Владислав, 2-е - Адамович Натан, 3-е - Давыдов Дмитрий (Тростянец), 4-е - Шульга Артем (Тростянец).
Среди младших школьников: 1-е место - Лемешенко Михаил, 2-е - Бондарь Андрей, 3-е - Диброва Вадим (Ахтырка), 4-е - Штеба Никита.
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