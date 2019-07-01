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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум в который раз пообещал строительство детсада в 12-ом микрорайоне и на Эспланаде

Вопрос обсуждался сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Я хотел бы затонуть вопрос строительства детсада в 12-ом микрорайоне, - начал Александр Лысенко. – UA:СУМИ показывает, что там строится дом, а должен строиться детсад. Объясняю: перед выборами, по-моему, еще в 2015 году выходили политики на то место, где сейчас строится дом, и говорили: а вот если бы здесь построили детсад, а вот здесь нужно строить детсад. Друзья, у нас в 12-ом микрорайоне есть место, где нужно строить детсад. Выделен земельный участок, все документы есть, есть проект на детсад, проведен тендер, деньги есть, финансирование начато. Когда подрядчик выходит работать?

- В этом году, - ответил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов.

- В этом году, через неделю-две. Даю поручение на этой неделе встретиться с подрядчиком, проработать вопрос начала финансирования, доложить мне. Я думаю, минимум должен быть котлован и начаты строительные работы по фундаменту. Будет котлован, пригласить журналистов и сказать: здесь будет детсад, а рядом школа. И точка.

И по Эспланаде. Сегодня строительная организация, которая строит на этой территории (АО «Сумбуд» - Ред.), согласилась разработать проектную документацию и начать строительство за счет паевых средств. То есть сначала за свои, а потом они будут засчитаны как паевые. Они готовы это сделать. Они готовы начать строительство большого детсада на 360 мест.

- Строительство детсада, расположенного на Эспланаде, было проработано с главой наблюдательного совета АО «Сумбуд», - поведал В.Шилов. – На сегодня мы ждем обращения от «Сумбуда» об их готовности строить в счет паевых взносов. И после этого начнем процедуру освобождения их от паевых взносов.

- Они ждут от вас предложений к проекту, - уточнил мэр Сум. – Одна очередь на 360 или две по 180. Уточните это. Они в этом году готовы закладывать фундамент. Когда вы мне скажете, что все переговоры закончены, даем им месяц на проект и через месяц начинаем.

- Завтра.

- Хорошо, спасибо.

Напомним: единственный детский сад в 12-м микрорайоне переполнен.

 
Общество Детсад в 12-ом микрорайне Детсады на эспланаде

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