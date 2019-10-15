В 15-й школе Сум замерзают дети Сегодня, 25 октября, на аппаратном совещании в мэрии сумчанин, ребенок которого учится в школе №15, пожаловался, что вот уже вторую неделю в школьных кабинетах очень холодно, градусники в классах показывают 14-15 градусов.

Учителя говорят – а что мы можем сделать, это теплоноситель такой. По словам родителя, наощупь батареи не больше 30 градусов, и сегодня, когда он зашел утром в школу, в зимней куртке ему было как раз нормально. Подают ли такой теплоноситель тепловики или это в школе прикручивают счетчик ради экономии – родителям так и не удалось выяснить. Но факт остается фактом - дети мерзнут и болеют, а администрация школы ничего не предпринимает по этому поводу. Сегодня родителям не удалось пообщаться с директором 15-й школы Раисой Замятиной, так как она в отпуске, пишет Ваш шанс.

- Сегодня мой ребенок тоже не пошел в школу, так как заболел, а он, как вы знаете, тоже учится в 15-й школе, - сказал мэр Александр Лысенко. - Три недели назад мне начальник управления образования Антонина Данильченко докладывала, что с отоплением в школах и садиках все нормально. Тепловикам - сегодня же проверить температурный график по всем заведениям образования и на 15.30 предоставить мне информацию. Если это самодеятельность руководства школы – будем разбираться.