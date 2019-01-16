В Сумах «скорые» не могут пробиться сквозь пробки на 20 лет Победы Сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос об упорядочении движения транспорта в районе перекрестка ул. 20 лет Победы и пер. Гражданского с целью облегчения выезда машин скорой помощи.

Мэр Сум Александр Лысенко удивился, что существует проблема выезда машин с мигалками и попросил патрульную полицию проследить за ситуацией и направить официальное письмо, чтобы мэрия могла реагировать: либо устанавливать светофор, либо пост патрульной полиции для регулирования движения.

Также высказался директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, который сообщил, что водители «скорых» хотят просто пересекать ул. 20 лет Победы, чтобы ехать через частный сектор, где меньше машин, а вот с поворотами направо и налево проблем почти нет.

- Возможно, светофор нужен на перекрестке ул. Петропавловская и 20 лет Победы, так как именно из-за ожидания выезда с неглавной дороги на ул. 20 лет победы образуется пробка, которую не может проехать «скорые», - уточнил мэр.