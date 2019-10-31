За неделю на Сумщине зарегистрировано 64 ЧП В результате пожаров погибло четыре человека и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 20 строений и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 74 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасено 26 зданий и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн 760 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 25 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.