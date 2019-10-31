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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28907

В сумской школе эпидемия?

Сумчанка Светлана, ребенок которой учится в школе № 9, написала в Фейсбуке о том, что в школе массово болеют дети, однако карантин вводить не спешат.

«Друзья, скажите, пожалуйста, кто и когда принимает решение о введении карантина в классе / школе. 20% должны заболеть? 25? В нашем классе в пятницу отсутствовали 24 ученика из 33! 73%. Директору сообщили еще в среду, он каждый день говорит: «Посмотрим». Так вот, уважаемые родители учащихся 9-й школы, будьте внимательны, я не знаю, что за вирус выкосил наш класс, уже несколько человек с пневмонией в больнице (мы среди них). С понедельника может это количество увеличится. Кто не успел сделать рентген, то сидит дома, возможно теряет драгоценное время. То, что рентген не могут детям сделать в выходной в нашем городе это особая тема! Я ни в коем случае не создаю панику, мне не понятно, почему должны болеть дети из-за того, что кто-то посмотрит завтра, сколько должно еще классов не прийти в школу?», - написала она.

Как сообщила на аппаратном совещании в мэрии замначальника управления образования Татьяна Дрыга, на сегодня болеют 1733 ученика, что составляет 6,1%. Среди воспитанников детсадов болеют 9 % - 979 детей.

Общество Здравоохранение Школа № 9

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