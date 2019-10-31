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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью на Сумщине на пожаре погиб человек

В Глуховском районе, укрощая пожар, пожарные обнаружили тело человека.

Сегодня, 25 ноября, в 3:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Землянка Глуховского района. На тушение направили добровольную пожарную команду из с. Шевченково.

На момент прибытия пожарных огнем полностью был охвачен весь дом. Для бесперебойной подачи воды автоцистерну пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии до 2 км. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины 1965 г.р.

В 4:20 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать пожар. В 7:05 возгорание полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено от добровольной пожарной команды - 1 работник и 1 единица техники.

На Сумщине в текущем году в пожарах уже погибли 55 человек, против 47 - за аналогичный период 2018 года, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Глуховский район Пожар Смерть на пожаре

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