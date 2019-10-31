Кому в Сумах отключили воду? КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водосети на территории Токаревского водозабора сегодня, 25 ноября, в 8:00 прекращена подача воды в дома 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61а, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81/1 по улице Михаила Кощея.

С 10:10 проводятся аварийные работы по ул. Труда, 6. Для их выполнения прекращена подача воды в дома:

- № 6 по ул. Труда;

- №№ 39, 41а, 43 по ул. Горького;

- № 1 по ул. 1-я Новопоселенская;

- №№ 1, 2, 3, 4, 5 по ул. Металлургов.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.