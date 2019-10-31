Кому в Сумах отключили воду?

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водосети на территории Токаревского водозабора сегодня, 25 ноября, в 8:00 прекращена подача воды в дома 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61а, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81/1 по улице Михаила Кощея.
С 10:10 проводятся аварийные работы по ул. Труда, 6. Для их выполнения прекращена подача воды в дома:
- № 6 по ул. Труда;
- №№ 39, 41а, 43 по ул. Горького;
- № 1 по ул. 1-я Новопоселенская;
- №№ 1, 2, 3, 4, 5 по ул. Металлургов.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ 20 ноября в 9:00 будет прекращена подача воды в некоторые дома по улицам СКД,...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 14 ноября....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по проспекту М.Лушпы 13 ноября в 9:00 прекращена подача воды в некоторые дома по...