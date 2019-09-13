Верхнесыроватская громада судится с Геокадастром за землю под мусорный полигон для Сум (видео) Земля под строительство третьей очереди мусорного полигона для Сум оформлена. По потенциальной территории четвертого очереди идут суды.

Об этом сообщил и.о. главы Верхнесыроватской громады Александр Старинский.

По информации, которую он предоставил письмом, речь идет о почти 30 га в Великом Бобрике. В мае 2019 года решением сельского совета 7,4 га передали в аренду КП «Сумыжилкомсервис». По 25 га, из которых 22,5 га планируют отдать под четвертую очередь полигона, сельский совет судится с Геокадастром, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Анна Лемешенко, пресс-секретарь Сумского окружного админсуда: «Сельский совет просит суд обязать ГУ Госгеокадастра в Сумской области в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу осуществить формирование земельного участка сельхозназначения площадью 25 га, которая не была передана в коммунальную собственность Верхнесыроватського сельского совета на основании ГУ Госгеокадастра в Сумской области от 6 декабря 2018 года. Также просит суд обязать передать участок в коммунальную собственность Верхнесыроватського сельского совета. Сейчас вытребуются доказательства для выяснения обстоятельств по делу, а также выясняется: находится ли указанный спорный участок в собственности юридических или физических лиц».

Дело слушают с июня 2019 года. Следующее заседание запланировано на 26 ноября.

Ольга Гречко, пресс-секретарь управления Госгеокадастра в области: «Из анализа имеющейся у нас информации, предметом спора является земельный участок, который отведен обществу «Энергетик-93», согласно решению Великобобрицкого сельского совета в 1993 году, что удостоверено государственным актом на право пользования. Решением Великобобрицкого сельского совета в 1993 году земельные участки переданы в частную собственность гражданам».

Два месяца назад, по информации государственных реестров, садоводческое общество «Энергетик-93», члены которого получали землю в собственность, прекратило свое существование.

По публичной кадастровой картой Украины, у спорной территории не определено целевое назначение, вокруг частные земли - для сельскохозяйственного товарного производства.

Мусорный полигон, куда вывозят отходы из Сум, начал работать в августе 2007 года. Первый и второй его котлованы заполнены.

1 ноября 2019 года пресс-секретарь Госэкоинспекции в области Наталия Ступач говорила, что территории ныне действующего полигона хватит до февраля-марта 2020 года.