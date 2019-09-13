Верхнесыроватская громада судится с Геокадастром за землю под мусорный полигон для Сум (видео)

Об этом сообщил и.о. главы Верхнесыроватской громады Александр Старинский.
По информации, которую он предоставил письмом, речь идет о почти 30 га в Великом Бобрике. В мае 2019 года решением сельского совета 7,4 га передали в аренду КП «Сумыжилкомсервис». По 25 га, из которых 22,5 га планируют отдать под четвертую очередь полигона, сельский совет судится с Геокадастром, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Анна Лемешенко, пресс-секретарь Сумского окружного админсуда: «Сельский совет просит суд обязать ГУ Госгеокадастра в Сумской области в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу осуществить формирование земельного участка сельхозназначения площадью 25 га, которая не была передана в коммунальную собственность Верхнесыроватського сельского совета на основании ГУ Госгеокадастра в Сумской области от 6 декабря 2018 года. Также просит суд обязать передать участок в коммунальную собственность Верхнесыроватського сельского совета. Сейчас вытребуются доказательства для выяснения обстоятельств по делу, а также выясняется: находится ли указанный спорный участок в собственности юридических или физических лиц».
Дело слушают с июня 2019 года. Следующее заседание запланировано на 26 ноября.
Ольга Гречко, пресс-секретарь управления Госгеокадастра в области: «Из анализа имеющейся у нас информации, предметом спора является земельный участок, который отведен обществу «Энергетик-93», согласно решению Великобобрицкого сельского совета в 1993 году, что удостоверено государственным актом на право пользования. Решением Великобобрицкого сельского совета в 1993 году земельные участки переданы в частную собственность гражданам».
Два месяца назад, по информации государственных реестров, садоводческое общество «Энергетик-93», члены которого получали землю в собственность, прекратило свое существование.
По публичной кадастровой картой Украины, у спорной территории не определено целевое назначение, вокруг частные земли - для сельскохозяйственного товарного производства.
Мусорный полигон, куда вывозят отходы из Сум, начал работать в августе 2007 года. Первый и второй его котлованы заполнены.
1 ноября 2019 года пресс-секретарь Госэкоинспекции в области Наталия Ступач говорила, что территории ныне действующего полигона хватит до февраля-марта 2020 года.
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