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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57595

В Сумах уже три месяца не могут снести незаконный забор с крышей возле 12-й школы

Прошло три месяца после решения исполкома о демонтаже незаконно построенного элемента благоустройства (забор) возле 12-ой школы.

Об этом напомнил сегодня, 25 ноября, на аппаратном совещании в мэрии глава родительского комитета школы № 12 Александр Степаненко.

- Еще в августе было принято решение исполкома о демонтаже того забора, на который уже опирается крыша, но о6но до сих пор не выполнено, - напомнил он. – На городской земле строится кто и как себе захочет?

Мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался у подчиненных, какая ситуация с этим вопросом:

- Там есть земля? Нет? Так как они строят? Если нужно решение исполкома, давайте примем, сессии – готовьте проект!

- Уже есть решение исполкома, его нужно просто выполнить, - уточнил А.Степаненко.

- Мы не можем его демонтировать, только через суд, - сообщил начальник управления ГАСК Анатолий Довбня.

- А как мы демонтировали там слева?

- Там временные сооружения, а здесь капитальное строительство.

- А я вам говорил, сносите пока там забор, дождались, пока стену построили… Собирайте всех, Владимир Владимирович, - обратился мэр к своему первому заму. – И проводимте совещание. Если нужно решение, давайте его принимать.

- Давайте не мы будем в суд идти, а они пускай идут после демонтажа, - предложил А.Степаненко. – Земля наша, городская, давайте ее защищать.

В итоге решили все-таки сначала провести совещание.

Напомним: в решение исполкома о демонтаже сказано об элементе благоустройства (заборе), но не о капитальной постройке, в которую тот превратился: к забору пристроили кирпичную стену в полтора кирпича с проемами для окон и положили сверху уже элементы будущей крыши.

Общество Незаконная стройка Школа № 12

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