Сумские хоккеистки выиграли кубок Лейпцигской ярмарки 22-24 ноября в Лейпциге прошел традиционный турнир по индорхоккею Messepokal der Stadt Leipzig

В турнире принимали участие по 6 мужских и женских команд, в том числе сборные Украины. Женская сборная, составленная из воспитанниц сумского хоккея, обыграла команды ATV 6:4, Osternienburg 7:2, Braunschweig 7:1, Wien 5:2 и сыграла вничью с Wespen 1:1 и заняла первое место.

Мужская сборная Украины также одержала 4 победы и также сыграла вничью с Wespen и заняла первое место.