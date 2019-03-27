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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16298

Сумские хоккеистки выиграли кубок Лейпцигской ярмарки

22-24 ноября в Лейпциге прошел традиционный турнир по индорхоккею Messepokal der Stadt Leipzig

В турнире принимали участие по 6 мужских и женских команд, в том числе сборные Украины. Женская сборная, составленная из воспитанниц сумского хоккея, обыграла команды ATV 6:4, Osternienburg 7:2, Braunschweig 7:1, Wien 5:2 и сыграла вничью с Wespen 1:1 и заняла первое место.

Мужская сборная Украины также одержала 4 победы и также сыграла вничью с Wespen и заняла первое место.

Спорт Индорхоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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