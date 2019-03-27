Сумские хоккеистки выиграли кубок Лейпцигской ярмарки

В турнире принимали участие по 6 мужских и женских команд, в том числе сборные Украины. Женская сборная, составленная из воспитанниц сумского хоккея, обыграла команды ATV 6:4, Osternienburg 7:2, Braunschweig 7:1, Wien 5:2 и сыграла вничью с Wespen 1:1 и заняла первое место.
Мужская сборная Украины также одержала 4 победы и также сыграла вничью с Wespen и заняла первое место.
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