Сумские пограничники изъяли старинные монеты

24 ноября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет XIX - ХХ веков.
Во время осмотра автомобиля марки «Renault Dokker», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в нише для перчаток обнаружил четыре старинные монеты «1 копейка» 1828, «3 копейки» 1819, 1899 и 1924 годов.
Обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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