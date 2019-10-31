Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43288

Сумские пограничники изъяли старинные монеты

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле украинца обнаружили старинные монеты.

24 ноября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет XIX - ХХ веков.

Во время осмотра автомобиля марки «Renault Dokker», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в нише для перчаток обнаружил четыре старинные монеты «1 копейка» 1828, «3 копейки» 1819, 1899 и 1924 годов.

Обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Монеты Пограничники

По тематике

В поезде четвероногий помощник сумских пограничников помог выявить таблетки наркотического действия
Сегодня 08:01

В поезде четвероногий помощник сумских пограничников помог выявить таблетки наркотического действия

В железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» во время погранично-таможенного оформления поезда сообщением «Николаев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы...

20.11.2019 11:09

Сумские пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол

19 ноября в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол....

На границе сумские пограничники изъяли антиукраинскую книгу
14.11.2019 10:22

На границе сумские пограничники изъяли антиукраинскую книгу

13 ноября в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку...

На Сумщине задержали нарушителя границы
12.11.2019 15:50

На Сумщине задержали нарушителя границы

11 ноября в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев
12.11.2019 13:16

Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев

Направлен в суд обвинительный акт по инспектора пограничного контроля Сумского пограничного отряда и его пособника - гражданина Российской Федерации....

Новости

В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым (+видео)
20.11.2019 11:02
Сумского перевозчика оштрафовали на 125 тысяч за неоформленного водителя
Сегодня 14:09
Жителей Сумщины призывают защищать себя от переохлаждения и при необходимости заходить в пункты обогрева
Сегодня 13:50
На Сумщине на тонком льду погибли два человека
Сегодня 13:16
Сумской борец выиграл сразу два кубка Украины
Сегодня 13:11
В Сумах проводят конкурс комиксов о супергероях
Сегодня 13:09
На Сумщине умерла собака, спасшая немало жизней
Сегодня 12:56
Сумские пограничники изъяли старинные монеты
Сегодня 12:43
Сумские хоккеистки выиграли кубок Лейпцигской ярмарки
Сегодня 12:16
В Сумах уже три месяца не могут снести незаконный забор с крышей возле 12-й школы
Сегодня 11:57
Верхнесыроватская громада судится с Геокадастром за землю под мусорный полигон для Сум (видео)
Сегодня 11:40
Кому в Сумах отключили воду?
Сегодня 11:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.