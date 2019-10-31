Сумские пограничники изъяли старинные монеты В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле украинца обнаружили старинные монеты.

24 ноября в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных монет XIX - ХХ веков.

Во время осмотра автомобиля марки «Renault Dokker», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в нише для перчаток обнаружил четыре старинные монеты «1 копейка» 1828, «3 копейки» 1819, 1899 и 1924 годов.

Обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.