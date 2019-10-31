На Сумщине умерла собака, спасшая немало жизней

Именно из этого милого щенка черного цвета 13 лет назад, в далеком 2006 году, начинает свой отсчет, свою историю вся кинологическая служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
За свой короткий собачий возраст Жива успела не только стать всеобщей любимицей, но и сделать множество добрых дел для спасения людей. Уже в двухлетнем возрасте Жива получила допуск к поисковым работам, которых на ее долю выпало немало.
2008 год был насыщенным поисковыми работами не только в Сумской области, но и в Тернопольской и Закарпатской. Жива спасала человеческие жизни в лесах, разрушенных зданиях и даже в горах.
Кроме напряженных трудовых будней, Жива также успела стать звездой телепередачи «Битва экстрасенсов».
За плечами у первой поисково-спасательной собаки ГСЧС Украины немало успешно сданных экзаменов и поиска в реальных условиях.
Жива - участник и призер многих соревнований:
2009 год - победительница первого международного теста IRO в Украине;
2012 год - квалификация и 5-ое место в категории «Поиск в техногенных завалах» 18-го Чемпионата мира IRO (Украина, Ромны);
2013 год - участие в 19-м Чемпионате мира IRO (Нидерланды, Ньюмеген).
В 2018 году в торжественной обстановке на Крещатике четвероногого ветерана спасательной кинологии провели на заслуженный отдых.
Под руководством опытных проводников (Евгения Улозовского и Владимира Мирошниченко) Жива всегда показывала высококлассную работу.
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