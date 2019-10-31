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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56682

На Сумщине умерла собака, спасшая немало жизней

Отошла в вечность гордость Межрегионального центра быстрого реагирования, четырехлапая спасительница, которая стояла на круглосуточном дежурстве, лабрадор-ретривер Margie Kolor Sayt, более известная широкой общественности как Жива.

Именно из этого милого щенка черного цвета 13 лет назад, в далеком 2006 году, начинает свой отсчет, свою историю вся кинологическая служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

За свой короткий собачий возраст Жива успела не только стать всеобщей любимицей, но и сделать множество добрых дел для спасения людей. Уже в двухлетнем возрасте Жива получила допуск к поисковым работам, которых на ее долю выпало немало.

2008 год был насыщенным поисковыми работами не только в Сумской области, но и в Тернопольской и Закарпатской. Жива спасала человеческие жизни в лесах, разрушенных зданиях и даже в горах.

Кроме напряженных трудовых будней, Жива также успела стать звездой телепередачи «Битва экстрасенсов».

За плечами у первой поисково-спасательной собаки ГСЧС Украины немало успешно сданных экзаменов и поиска в реальных условиях.

Жива - участник и призер многих соревнований:

2009 год - победительница первого международного теста IRO в Украине;

2012 год - квалификация и 5-ое место в категории «Поиск в техногенных завалах» 18-го Чемпионата мира IRO (Украина, Ромны);

2013 год - участие в 19-м Чемпионате мира IRO (Нидерланды, Ньюмеген).

В 2018 году в торжественной обстановке на Крещатике четвероногого ветерана спасательной кинологии провели на заслуженный отдых.

Под руководством опытных проводников (Евгения Улозовского и Владимира Мирошниченко) Жива всегда показывала высококлассную работу.

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